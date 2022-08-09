Пользователи Тwittеr обвинили премьера Эстонии в непрофессионализме из-за идеи не пускать россиян

Пользователи Twitter раскритиковали премьер-министра Эстонии Каю Каллас за идею запретить выдавать россиянам туристические визы. Они назвали это ограничением естественного права на свободу передвижения и непрофессионализмом.

Пользователь с ником markelz0r напомнил, что тысячи высококвалифицированных россиян разбросаны по всей Европе и вносят вклад в местную экономику и что посещение этой части света для них не привилегия. Emma заявила, что из-за нехватки газа посещение Европы станет смертельной ловушкой, а Tom Ras указал на право любого человека свободно передвигаться.

«Коллективное наказание — еще одна великая политическая стратегия. Политикам больше не нужен профессионализм», — заявил один из читателей.

Интернет-пользователь с именем jonah заявил, что роль политиков — объединять людей, а не разделять.

Кая Каллас опубликовала твит с призывом запретить въезд туристам из России и перестать выдавать ее гражданам визы. Она также назвала поездки в Европу привилегией, а не правом человека.