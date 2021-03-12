Россиянам вернут возможность получать кешбэк за путешествия

Российское правительство выделило два миллиарда рублей на программу, позволяющую гражданам возвращать кэшбэк за путешествия. Она стартует уже в марте и позволит россиянам весной забронировать выгодную поездку. В прошлом году на эти цели власти выделяли миллиард рублей.

Как сообщил сайт kp.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин почеркнул, что принятое решение позволит удешевить более чем 300 видов услуг.

«Это мера беспрецедентная: при соблюдении минимальных требований людям напрямую возмещали до 20 процентов стоимости тура, в том числе за проживание в гостиницах и другие туристические услуги», — отметил глава правительства.

В 2020 году россиянам дали возможность вернуть 5-15 тысяч рублей, потраченных на туристические поездки внутри страны стоимостью не более 25 тысяч рублей и длительностью не больше пяти дней.

В январе 2021 года стало известно, что может появиться кешбэк за покупку авиабилетов в Сибирь и на Дальний Восток.