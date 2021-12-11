Польша объявила об ужесточении правил въезда в страну

Власти Польши решили ужесточить правила въезда на территорию страны. Ограничения усилят с 15 декабря, заявил министр здравоохранения республики Адам Недзельский.

Согласно информации на сайте правительства Польши, с 15 декабря все прибывающие в страну туристы должны будут пройти тест на коронавирус. Это не касается только тех, кто въезжает в Польшу из Шенгенской зоны.

Если у человека выявят коронавирус, то его сопровождающие тоже должны будут сдать анализы. Пройти тестирование придется даже тем, у кого на руках будут сертификаты о вакцинации. Если турист не хочет делать тест в Польше, то он может привезти отрицательный результат с собой. Но бумаги необходимо получить не более чем за 24 часа до пересечения границы.

Ранее Недзельский отмечал, что в стране наблюдается снижение количества инфицированных. При этом он добавил, что улучшение ситуации не изменит положения в больницах. По словам министра, в республики по-прежнему остается высокий уровень госпитализаций. Он подчеркнул, что в ближайшие две недели количество заразившихся будет расти.