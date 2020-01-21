Это заявление было сделано во время пресс-конференции: «Смерть в хостеле „Карамель“: Как не допустить повторения трагедии?». Пермский хостел располагался в подвальном помещении, из-за чего гости не смогли его покинуть, когда прорвало трубу с кипятком. В результате погибли пять человек.

«Существует огромное количество средств размещения в Москве, которые расположены в подвалах и находятся вот в такой же зоне риска. Москва — самый популярный город России, в который ежегодно приезжает 10 миллионов человек. Из этого количества от 5 до 6 миллионов останавливаются в разных малых средствах размещения», — прокомментировал Насонов случившуюся трагедию.

Правительство призывает запретить хостелы и мини-отели в подвальных помещениях, а также рассматривается вопрос контроля подобных заведений.