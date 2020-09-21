Полиция Таиланда будет арестовывать иностранцев из-за просрочки виз

Напомним, что более чем 150 тысяч путешественников в Таиланде должны продлить туристические визы до 26 сентября. Если этого не произойдет, то им будет предъявлено обвинение в нелегальном пребывании в Таиланде, а это может караться тюрьмой.

«Все зависит от того, какой вектор примут власти Таиланда. Если это желание подыграть настроению местного населения, то правоохранители не будут на это реагировать. Если действительно Таиланд хочет избавиться от иностранцев, проблему быстро решат жесткими способами», —пояснил Мальцев.

Он отметил, что зачастую россияне, живущие в Таиланде — это владельцы недвижимости или бизнесмены. Эксперт подчеркнул, что улететь на родину они сейчас могут только через Арабские Эмираты, так как границы между Россией и Таиландом закрыты.