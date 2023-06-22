Путешествия 22 июня 2023, 18:49 Полицейские начнут штрафовать таксистов, обманывающих туристов в аэропорту Пхукета

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Сотрудники полиции Пхукета будут штрафовать недобросовестных таксистов, которые обманывают прилетающих на остров туристов. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В качестве штрафных санкций полицейские могут приостановить действие водительских прав перевозчиков.

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Отмечается, что таксисты отвозили туристов из аэропорта в специальные магазины, где путешественникам предлагали сменить гостиницу и купить экскурсии.