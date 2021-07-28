Политолог прокомментировал новые правила въезда в Россию

Согласно новым требованиям Роспотребнадзора, пребывающие в Россию люди должны будут заполнить на сайте госуслуг специальную анкету. Доцент кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук Елизавета Пронякина прокомментировала нововведение. По ее словам, подобные контрольные меры являются нормой. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Я не думаю, что это что-то сильно изменит в худшую сторону, доступ на портал есть у большинства жителей страны. Правда, сначала возможны технические перебои в работе системы, что повлечет определенные сложности, но в целом это может быть удобно», — передал слова специалиста сайт kp.ru.

Эксперт отметила, что таким образом будет проще контролировать случаи заражения. Однако, по ее мнению, более эффективным вариантом борьбы с коронавирусом будет временное закрытие границ, так как ограничения не обладают стопроцентной эффективностью.