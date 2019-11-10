Показан путь чемоданов после регистрации в аэропорту

Когда туристы приезжают в аэропорт, их чемоданы тоже отправляются в путешествие. В другое, но не менее увлекательное. Трэвел-блогер Джеб Брукс показал, что происходит с багажом в воздушной гавани после его сдачи на стойке регистрации. Видеоролик опубликован на YouTube.

Блогер сделал репортаж из международного аэропорта Атланты в США, который считается одним из самых загруженных в мире. Мужчина спустился в подземный распределительный центр авиакомпании Delta Air Lines. Видеоролик он назвал «Тайная жизнь вашего багажа».

После регистрации сотрудники аэропорта прикрепляют на каждую сумку специальный код, который считывается RFID-сканером. Благодаря этому можно проследить путь багажа и оперативно перевезти его в другой лайнер в случае ошибки. Если путешественник приезжает в аэропорт задолго до рейса, его багаж отправляют в холодильную камеру на хранение. Там ему придется подождать вещи других туристов.

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Протяженность ленты конвейера, по которой катится чемодан до погрузки в самолет, может достигать мили (1,6 километра). На ней видны специальные отметки, на которые грузчики кладут сумки. Это необходимо делать, чтобы предотвратить скопление вещей и не допустить блокировку движения.

Перед погрузкой чемоданов в самолет работники сверяют информацию об их числе и весе по бумажному отчету. Так они проверяют, не затерялась ли какая-то сумка в системе. При недостаточной общей массе багажа сотрудники воздушной гавани загружают в отсек лайнера мешки с песком. Только после этого пассажирам разрешают занять свои места.