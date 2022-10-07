Нормализуется спрос, подешевеют авиабилеты. Российский союз туриндустрии сообщил о снижении цен | 360°

Эксклюзив 07 октября 2022, 12:47 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Нормализуется спрос, подешевеют авиабилеты. Российский союз туриндустрии сообщил о снижении цен Замглавы Российского союза туриндустрии Барзыкин: цены на авиабилеты за границу снизятся unsplash

Читать 360tv в

В России подешевели авиабилеты за границу и внутренние направления. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил «360», что цены нормализуются, когда стабилизируется спрос.

«Из-за ажиотажного спроса с объявления частичной мобилизации цены на ряд выездных направлений, таких как Турция, Арабские Эмираты и ряд других значительно поднялись, в разы. А сейчас начиная буквально с середины недели, даже с начала, они начали приходить в норму», — сказал он.

Реклама

Он заметил, что все, кто хотели, уже уехали. Ситуация с билетами на внутренние перелеты примерно такая же, только тарифы другие. Цены снизились примерно на 10-15%. Они пока не вернулись на прежний уровень, но стремятся к нему, процесс уже пошел.

Реклама

Юрий Барзыкин рассчитывает, что к ноябрю благодаря весенним каникулам в школах и праздничным выходным цены опустятся еще сильнее. Ситуация на рынке зависит от потребительской активности.

«Может [ниже, чем были до этого] они и станут. Этого никто не знает. <…> Все это нормализуется. Если спрос будет восстанавливаться, то и цены будут стабильны», — сказал он.

Кроме того, может помочь использование дополнительных самолетов. Чем их больше, тем дешевле станут перелеты. Именно так, по его словам, случилось в июне — были высокие цены, но на рейсы поставили больше самолетов и они пришли в норму.

0 0 0 0 0 0