Поездки в Крым по единому билету возвращаются с 10 июля
«В целях обеспечения транспортной доступности Крымского полуострова с 10 июля возобновляются перевозки пассажиров из регионов РФ в Республику Крым и в обратном направлении», — говорится в сообщении.
Единый билет подразумевает использование сразу двух видов транспорта — поезда и автобуса. Услуга появилась еще в 2014 году для удобства россиян, желающих отдохнуть на полуострове. Для тех, кто приезжает в Краснодар и Анапу, комфортабельные автобусы довезут до четырех городов Крыма на выбор: в Алушту, Ялту, Феодосию или Судак.
Ранее власти Крыма заявили, что ожидают туристический поток на полуостров уже в июле, по масштабам он не будет уступать показателям прошлого года.
Ограничения в Крыму сняли еще 15 июня, но маски в общественных местах все же снимать не рекомендуют.