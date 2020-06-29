Поездки в Крым по единому билету возвращаются с 10 июля

Россияне смогут воспользоваться единым билетом для отдыха в Крыму уже в июле. Старт продаж намечен на первое число, а сами билеты начнут действовать 10 июля. Об этом сообщила Единая транспортная дирекция.

«В целях обеспечения транспортной доступности Крымского полуострова с 10 июля возобновляются перевозки пассажиров из регионов РФ в Республику Крым и в обратном направлении», — говорится в сообщении.

Единый билет подразумевает использование сразу двух видов транспорта — поезда и автобуса. Услуга появилась еще в 2014 году для удобства россиян, желающих отдохнуть на полуострове. Для тех, кто приезжает в Краснодар и Анапу, комфортабельные автобусы довезут до четырех городов Крыма на выбор: в Алушту, Ялту, Феодосию или Судак.

Ранее власти Крыма заявили, что ожидают туристический поток на полуостров уже в июле, по масштабам он не будет уступать показателям прошлого года.

Ограничения в Крыму сняли еще 15 июня, но маски в общественных местах все же снимать не рекомендуют.