Поездки в Китай временно ограничили в Приморье

«Мы, следуя рекомендациям Ростуризма, по-прежнему убедительно просим туроператоров приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных услуг в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Организации на территории Приморья в настоящее время не формируют туры в Китай как для организованных групп, так и индивидуальных туристов», — пояснил председатель правительства края Константин Шестаков.

Он также уточнил, что сейчас поток туристов приостановили из-за празднования китайского Нового года.

Гражданам России, которые в настоящее время находятся в Китае, посоветовали не выходить из отеля. Исключение составляет организованный туроператором трансфер.