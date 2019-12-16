Поездка в Крым по новому мосту будет бесплатной для некоторых категорий граждан

Льгота будет действовать в честь 75-летней годовщины победы. Ветераны смогут бесплатно проехать в вагонах класса СВ и купе. Причем, без ограничения количества поездок, написал портал «Утро.ру».

Также с ветеранами сможет проехать один сопровождающий. Единственное, за что придется заплатить,— за питание и постельное белье. Воспользоваться льготой можно будет с 23 декабря 2019 по 31 декабря 2020.

Первый пассажирский поезд в Севастополь из Санкт-Петербурга отправится 23 декабря, из Москвы в Симферополь — 24 декабря. Билеты начали продавать 8 ноября, и за первые пять часов было куплено более полутора тысяч штук.