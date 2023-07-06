Путешествия 06 июля 2023, 02:14 Поезда с более дешевыми билетами запустили на юг России РЖД запустили на юг поезда с дешевыми билетами РИА «Новости»

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РЖД на фоне повышенного спроса запустили на юг поезда не с новыми, но соответствующими всем требованиям вагонами. Билеты в таких составах стоят гораздо дешевле, сообщил заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов в беседе с РИА «Новости».

Из-за растущего спроса того количества вагонов, которые обычно использовал холдинг, не хватает. Пегов сообщил, что в подготовке к лету сотрудники компании вывели на линии все действующие вагоны, которые есть. В ход пошли даже немецкие «Аммендорф» — так называемые «шоколадки».

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«Это старенькие вагоны с купе, но соответствующие всем требованиям и нормам, в том числе безопасности. Там все работает, есть и кондиционеры», — рассказал зам генерального директора РЖД.

Именно в таких вагонах билеты будут стоить намного дешевле.

Ранее сообщалось, что на некоторые поезда РЖД откроют продажу билетов за 90 суток. Это южные составы, уходящие с Киевского вокзала.