Поезд из Нижнего Новгорода в Карелию для туристов тронулся 9 сентября | 360°

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Поезд из Нижнего Новгорода в Карелию для туристов тронулся 9 сентября

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Сегодня, 9 сентября, в 10:45 отправился первый туристический поезд из Нижнего Новгорода в Карелию. Об этом сообщила «Нижегородская правда».

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Поезд будет следовать по маршруту Нижний Новгород — Санкт-Петербург — Сортавала — Рускеала — Петрозаводск — Нижний Новгород. В нем будут ехать около 300 жителей Нижегородской области. Для пассажиров обустроили вагоны-купе. Все они имеют системы кондиционирования, экологически чистые туалеты и душевые комнаты, а также розетки. Кроме того, поезд обладает и вагоном-рестораном.

Туризм

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