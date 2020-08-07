07 августа 2020, 16:13
Поезд будет курсировать между Туапсе и Гагрой
Железнодорожное сообщение России с Абхазией возобновится с 7 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора республиканского унитарного предприятия «Абхазская железная дорога» Алхаса Вартагаву.
По данным сайта «Юга.ру», с 15 августа будет ходить туристический поезд между Туапсе и Гагрой. После прибытия в Абхазию россияне отправятся на экскурсии, а потом вернутся домой на том же поезде.
«Это сделано для того, чтобы туристы в более комфортных условиях могли приезжать в нашу республику и знакомиться с ее достопримечательностями», — пояснил заместитель гендиректора АЖД Игорь Маргания.