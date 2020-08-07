Поезд будет курсировать между Туапсе и Гагрой

По данным сайта «Юга.ру», с 15 августа будет ходить туристический поезд между Туапсе и Гагрой. После прибытия в Абхазию россияне отправятся на экскурсии, а потом вернутся домой на том же поезде.

«Это сделано для того, чтобы туристы в более комфортных условиях могли приезжать в нашу республику и знакомиться с ее достопримечательностями», — пояснил заместитель гендиректора АЖД Игорь Маргания.