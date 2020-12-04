Подсчитана сумма для отдыха в Турции

Большой компании лучше разместиться в вилле, она обойдется в 90 тысяч рублей в месяц. Паре или семье стоит приглядеться к квартирам за 18 тысяч рублей.

Эксперты советуют арендовать машину среднего класса за три тысячи рублей, на авто лучше осматривать достопримечательности. Велосипед сдается за 1,3 тысячи в сутки, отметила Общественная служба новостей. Закупиться в магазине продуктами на неделю может обойтись в 3,6 тысячи рублей, а ужин в прибрежном ресторане на одного стоит почти четыре тысячи. Поесть в местной пиццерии удастся за 630 рублей.

Чашка кофе на вынос продается по 60 рублей, чай — 30.

Авторы публикации советуют позагорать на пляжах, сходить в аквапарк и обязательно — в хаммам. Кроме того, в материале призывают будь бдительными, потому что турки — настоящие хитрецы. Всегда нужно обязательно проверять любой купленный товар. Туристам напоминают, что они вправе развернуть упаковку, как бы тщательно продавец не завернул вещь перед этим.

При покупке овощей или фруктов на рынке не надо стесняться выбирать только спелое.