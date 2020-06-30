Подсчитана примерная стоимость отдыха на курортах России

Понежиться на солнце и искупаться в море сейчас хотят многие россияне. Поскольку границы еще не открыты, делать это придется только на своих курортах. Вице-президент Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Дмитрий Горин считает, что цены на отдых внутри страны сопоставимы с прошлым годом.

По его словам, неделя отдыха обойдется двум людям в 25–30 тысяч рублей с учетом транспортных расходов и проживания. Об этом сообщила газета «Известия».

«География поездок самая разнообразная — традиционно популярны Краснодарский край и Крым. Спросом пользуются Русская Балтика, Хакасия, Алтай, Байкал», — отметил Горин.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что ценник даже снизился относительно 2019 года. Тем не менее он не исключил, что цены повысятся в разгар сезона.

Пока же стоимость авиаперелета из Москвы в Анапу уменьшилась на 39% и составляет 7,9 тысячи рублей, уточнил один из сервисов по продаже билетов. По его данным, этот город является третьим по популярности среди россиян.

На первом месте Симферополь. Туда слетать можно за 10,8 тысячи рублей. На втором — Сочи. В обе стороны можно съездить за 8,5 тысячи. По последним данным, там уже находятся более 30 тысяч отдыхающих. Всего с 1 июля туристов ждут более 70 субъектов России.