Топ-5 озер по версии Instagram. Эксперты подсчитали хэштеги

Озерный Край — местечко в северо-западной части Англии. На этой территории расположено большое количество различных водоемов, но эксперты Lonely Planet решили объединить их, подсчитав хэштеги. Оказалось, что пользователи Instagram поставили хэштег #LakeDistrict 2,95 миллиона раз. По данным портала, Озерный Край является самым известным национальным парком Англии. Каждый год его посещают около 15 миллионов человек.

На втором месте в рейтинге американское озеро Тахо. Оно расположено между штатами Невада и Калифорния. От лидера рейтинга водоем отстает незначительно. Хэштеги про него оставили 2,45 миллиона человек.

Тройку лидеров замыкает еще одно популярное озеро в США — Мичиган. Одно из пяти Великих озер отметили в своих постах 2,2 миллиона человек.

Четвертое место (1,4 миллиона хэштегов) заняло озеро Комо. Этот водоем находится в Италии прям у подножия Альп. Комо считается пятым по глубине среди озер Европы.

На пятом месте израильское Мертвое море. Его указали в хэштегах 1,13 миллиона человек.