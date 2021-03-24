Российские гостиницы подняли цены на 30%

В марте размещение в российских гостиницах подорожало на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Краснодарском крае средний чек увеличился на 35%, в Петербурге — на 30%, в Крыму — на 15%, сообщили «Известия». Бронирование на лето стало дороже на 15-20%, рассказали участники рынка.

В первой половине марта средний чек в небольших гостиницах Краснодарского края вырос на 58% по сравнению с прошлым годом, до 5059 рублей, сообщили в IT-компании «Эвотор». При этом число покупок в отелях снизилось на 16%.

Траты в московских гостиницах увеличились на 25%, до 5874 рублей. В Иркутской области постояльцы заплатили на 20% больше, чем годом ранее, — 4739 рублей.

Летнее размещение подорожало по всей стране — от Казани до Калининграда, от Крыма до Краснодарского края, рассказала глава туроператора Premiera Travel Марина Самородская.

«Сегодня мы продаем размещение на 15–20% дороже, чем в прошлом году», — сказала она, добавив, что о горящих турах этим летом можно забыть.

По словам члена правления РСПП Сергея Шпилько, осенью-зимой 2020 года спрос на Крым был настолько высоким, что доходы гостиниц по итогам года выросли на 13%, несмотря на пандемию.