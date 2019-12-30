Подмосковные курорты вошли в топ-3 мест для новогодних путешествий

Подмосковье вошло в топ-3 направлений, которые туристы чаще всего выбирают для отдыха на новогодние праздники. Регион занял в списке второе место, пропустив вперед Москву.

Туристический сайт ТурСтат провел опрос, в ходе которого выяснил, какие направления пользуются популярностью во время новогодних каникул 2020 года. Он определил, в каких городах России и странах Европы в этот период отдыхают чаще всего.

Первое место заняла столица страны — за нее проголосовали 20% респондентов. За Подмосковье свои голоса отдали 15% опрошенных. На третьем месте оказался Санкт-Петербург, который уступил Московской области один процент. Четвертое место и 10% голосов достались Сочи, в то время как пятую и шестую строчки списка поделили между собой Екатеринбург и Свердловская область — каждый регион набрал по 9%.

Еще 4% опрошенных уверены, что отдыхать лучше всего на Байкале и в Альпах. На девятом месте оказались Карелия, Приэльбрусье и Ленобласть — за них проголосовали 2% респондентов.

Каждый пятый опрошенный предпочел на Новый год отдохнуть за границей. Наибольшей популярностью пользуются Альпы (4%), Лондон (3%), Вена (2%), Прага (2%), Берлин (2%), Прибалтика (2%), Барселона (2%) и Стамбул (2%). За Париж, Карибы и Амстердам свои голоса отдали по 1% человек.