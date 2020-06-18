Подготовлен перечень документов для отдыха во время коронавируса

Каждый отдыхающий обязан иметь при себе ряд документов. Среди них должны быть паспорт или свидетельство о рождении, туристический ваучер, а также справка об отрицательном тесте на СОVID-19, выданная не позднее чем за два дня до отъезда. Без этих документов не выпустят из аэропорта или отправят в обсерватор.

Кроме того, путешественники должны оформить справку об эпидокружении, полис ОМС или ДМС, санаторно-курортную карту 079/у для взрослых и 076/у для детей. Также нужно запастись достаточным количеством одноразовых масок и перчаток. А для несовершеннолетних, если их не сопровождают взрослые, нужно нотариально заверенное согласие от родителей. Без этих документов не заселят в санаторий.

Справку об эпидокружении и отсутствии контактов с зараженными коронавирусом выдает районный терапевт. А справку об отрицательном тесте на СОVID-19 можно получить в лабораториях, допущенных к проведению исследований.

Сочи встретил отдыхающих 1 июня, остальная Кубань пока только готовится к приезду туристов — их ждут с 21 июня. В Крыму отпускной сезон начнется с 1 июля.