    18 июня 2020, 15:16

    Подготовлен перечень документов для отдыха во время коронавируса

    Алена Макаренко

    Отпускной сезон начался в России с небольшим опозданием из-за пандемии коронавируса. Какие документы нужны туристам перед поездкой в Краснодарский край и Крым, написал Life.ru.

    Каждый отдыхающий обязан иметь при себе ряд документов. Среди них должны быть паспорт или свидетельство о рождении, туристический ваучер, а также справка об отрицательном тесте на СОVID-19, выданная не позднее чем за два дня до отъезда. Без этих документов не выпустят из аэропорта или отправят в обсерватор.

    Кроме того, путешественники должны оформить справку об эпидокружении, полис ОМС или ДМС, санаторно-курортную карту 079/у для взрослых и 076/у для детей. Также нужно запастись достаточным количеством одноразовых масок и перчаток. А для несовершеннолетних, если их не сопровождают взрослые, нужно нотариально заверенное согласие от родителей. Без этих документов не заселят в санаторий.

    Справку об эпидокружении и отсутствии контактов с зараженными коронавирусом выдает районный терапевт. А справку об отрицательном тесте на СОVID-19 можно получить в лабораториях, допущенных к проведению исследований.

    Сочи встретил отдыхающих 1 июня, остальная Кубань пока только готовится к приезду туристов — их ждут с 21 июня. В Крыму отпускной сезон начнется с 1 июля.