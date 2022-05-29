Россиянам рассказали о способах распознать мошенников при подготовке к отпуску

В преддверии сезона отпусков активизировались мошенники, которые делают полные копии сайтов по продаже билетов и бронированию отелей, чтобы получить доступ к банковским данным доверчивых туристов. Опасные сайты продвигают через социальные сети и баннеры, чтобы привлечь как можно больше потенциальных жертв. Об этом агентству «Прайм» рассказал генеральный директор сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

Для того, чтобы не попасть на сайт злоумышленников, он посоветовал не переходить по ссылкам баннеров, а вводить адрес необходимой платформы вручную или искать ссылку через поисковики.

Риск попасть на мошенника очень велик, если воспользоваться объявлением в социальных сетях о срочной продаже билета или горящего тура по привлекательной цене.

«Обычно автор таких предложений объясняет невозможность отправиться в поездку форс-мажорными обстоятельствами и попыткой вернуть хотя бы часть потраченных средств. Он даже может выслать вам очень похожий на настоящий ваучер и настоящий билет, чтобы вы проверили его подлинность, после чего билет просто аннулируют», — рассказал Кузнецов.

Глава сервиса добавил, что еще одним способом выманить деньги у доверчивых туристов стала предоплата при бронирования жилья. Обычно часть средств просят перевести на карту или кошелек. Но после получения денег мошенники перестают выходить на связь.

Кроме того, недобросовестные арендодатели в объявлениях публикуют сразу несколько вариантов номеров или квартир, не уточняя, куда именно поселят клиентов. Этот момент лучше уточнять в момент бронирования. Кроме того, лучше сразу спросить о метраже жилья, мебели и бытовой технике. Потому что в реальности место для отдыха может сильно отличаться от представленного на снимках.

По мнению Кузнецова, лучший способ обезопасить себя от мошенников — это покупать билеты и бронировать жилье только на проверенных площадках. Там же вести переписку и проводить оплату. Администрация платформ проверяет все объявления, что защищает клиента от мошенников.