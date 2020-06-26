26 июня 2020, 11:02
Почти треть россиян готова отдохнуть на курортах Краснодарского края
Аналитики провели исследование и выяснили, как россияне относятся к отдыху на курортах Краснодарского края, которые открыли после снятия карантина. Об этом сообщил RT.
Около 30% респондентов заявили, что готовы провести отпуск на курортах Краснодарского края. При этом только 14,4% реально купили билеты и забронировали гостиницы на побережье.
Еще 18% отметили, что эта поездка может заменить отдых за рубежом.
Больше половины опрошенных россиян (53%) считают, что Краснодарский край отлично подходит для отдыха с детьми.