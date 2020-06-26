    26 июня 2020, 11:02

    Почти треть россиян готова отдохнуть на курортах Краснодарского края

    Анастасия Кременчугская

    Аналитики провели исследование и выяснили, как россияне относятся к отдыху на курортах Краснодарского края, которые открыли после снятия карантина. Об этом сообщил RT.

    Около 30% респондентов заявили, что готовы провести отпуск на курортах Краснодарского края. При этом только 14,4% реально купили билеты и забронировали гостиницы на побережье.

    Еще 18% отметили, что эта поездка может заменить отдых за рубежом.

    Больше половины опрошенных россиян (53%) считают, что Краснодарский край отлично подходит для отдыха с детьми.