Почти 6 млн российских туристов отдохнули в 2019 году в Турции
Количество российских туристов, которые посетили Турцию в период с января по сентябрь 2019 года, выросло до 5,9 миллиона человек. Это на 15% больше, чем за аналогичный период в 2018 году. Об этом сообщило РИА «Новости».
Соответствующие данные привели в министерстве культуры и туризма. Всего в Турции за этот период отдохнули около 42 миллионов туристов, что на 12% больше, чем в прошлом году.
Чаще всего турецкие курорты посещали россияне, сообщил сайт «Русская Планета». Следующие позиции по количеству отдыхающих в Турции заняли граждане Германии, Великобритании и Болгарии.