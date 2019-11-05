Почти 6 млн российских туристов отдохнули в 2019 году в Турции

Соответствующие данные привели в министерстве культуры и туризма. Всего в Турции за этот период отдохнули около 42 миллионов туристов, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Чаще всего турецкие курорты посещали россияне, сообщил сайт «Русская Планета». Следующие позиции по количеству отдыхающих в Турции заняли граждане Германии, Великобритании и Болгарии.