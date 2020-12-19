«Победа» запустила рейсы из Москвы в Москву

Авиакомпания «Победа» решила поддержать тренд «рейсов в никуда» и запустила путешествия по Москве. Первый специальный рейс состоится уже в эту субботу. Об этом сообщил представитель лоукостера.

«Не мы придумали выполнять такие полеты. <…> Есть авиапутешественники, которые готовы летать ради полета: им это доставляет удовольствие, как и нам. Пока в качестве эксперимента мы выполним два специальных рейса по маршруту Москва — Москва», — передает РИА «Новости» его слова.

Первый рейс будет длиться в течение полутора часов. Пилот проведет авторскую экскурсию над городами Золотого Кольца. Как отметил представитель, билеты на первый рейс были раскуплены за восемь минут, на второй — за шесть.

Более того, помимо Москвы, будут рассматриваться варианты полетов в других российских регионах. Но и на таких рейсах нужно обязательно соблюдать меры безопасности. Необходимо находиться в масках во время всего полета.

«Поездки в никуда» становятся все популярнее из-за ковидных ограничений. Людям все чаще становится неважно, куда лететь, ехать или даже плыть. Главное — вновь почувствовать себя путешественником. Например, в Сингапуре разрабатывают проект круизных путешествий «в никуда». А тайваньские авиакомпании StarLux Airlines и EVA Air уже организовали такие необычные поездки.