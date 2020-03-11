11 марта 2020, 02:00
«Победа» прекратила полеты в Италию
Авиакомпания «Победа» с 11 марта прекращает полеты по всем итальянским направлениям. До этого лоукостер летал в Рим, Римини, Бергамо, Пизу и Тревизо, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Ограничение действует по 31 марта и вызвано запретом на въезд в ряд итальянских провинций. Карантин там ввели из-за распространения коронавируса.
«Победа» предложила своим клиентам вернуть деньги за билеты либо лететь в Италию или из нее рейсами своей головной компании — «Аэрофлота». Авиакомпания летает в Рим, Милан, Венецию и Болонью, а также из этих городов.
Ранее «Аэрофлот» и Utair сократили число рейсов в Италию. «Уральские авиалинии» отказались летать из Москвы в Венецию, Рим и французский Бордо до 25 апреля.
Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 10 тысяч человек. Из них 631 пациент умер, более тысячи вылечились. С 10 марта в Италии ввели карантин, отменив все массовые мероприятия и школьные занятия.