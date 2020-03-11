«Победа» прекратила полеты в Италию

Ограничение действует по 31 марта и вызвано запретом на въезд в ряд итальянских провинций. Карантин там ввели из-за распространения коронавируса.

«Победа» предложила своим клиентам вернуть деньги за билеты либо лететь в Италию или из нее рейсами своей головной компании — «Аэрофлота». Авиакомпания летает в Рим, Милан, Венецию и Болонью, а также из этих городов.

Ранее «Аэрофлот» и Utair сократили число рейсов в Италию. «Уральские авиалинии» отказались летать из Москвы в Венецию, Рим и французский Бордо до 25 апреля.

Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 10 тысяч человек. Из них 631 пациент умер, более тысячи вылечились. С 10 марта в Италии ввели карантин, отменив все массовые мероприятия и школьные занятия.