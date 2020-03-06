«Победа» и S7 разрешили сдавать все билеты из-за коронавируса

Авиакомпании «Победа» и S7 Airlines разрешат своим клиентам вернуть билеты на все рейсы. Отказаться можно будет даже в том случае, если пассажир купил невозвратный билет. Решение в компаниях приняли из-за ситуации с коронавирусом.

У лоукостера «Победа», уточнил «Интерфакс», за опцию придется заплатить 499 рублей. Услуга доступна с 7 марта на сайте авиакомпании. Указанная сумма добавляется к стоимости любого базового невозвратного тарифа.

В пресс-службе перевозчика заметили, что сдать билет можно будет за 48 часов до вылета. «Мы слышим наших клиентов: сейчас они опасаются планировать отпуска из-за непрогнозируемой ситуации по распространению коронавируса в мире», — подчеркнул гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

Аналогичное решение приняли в S7 Airlines накануне. Возвратными будут билеты на рейсы авиакомпании, купленные с 5 марта по 10 апреля. Тариф роли не играет, нет ограничений и по дате перелета.

Если пассажир решит сдать билет, то с него снимут сервисный сбор. Если речь идет о внутреннем рейсе, то заплатить придется тысячу рублей. Для международных рейсов постоянный размер сервисного сбора не установлен. Он будет меняться в зависимости от курса валют.

Из-за коронавируса под угрозой оказались не только планы на отпуск. По всему миру переносят даты многих мероприятий и переговоров в страхе перед распространением инфекции и заражением. Пока что не собирается менять свой график генсек ООН: Антониу Гутерриш намерен приехать в Москву на празднование 75-летия Победы.

Новый тип коронавируса вызвал вспышку неизвестной пневмонии в Китае в конце декабря 2019 года. Он быстро распространился на другие страны — сейчас число зараженных уже превысило 98 тысяч человек. Врачи не смогли помочь около 3,3 тысячи пациентов — люди умерли.