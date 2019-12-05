Петербургские пограничники объяснили отказы в пропуске иностранцев по электронным визам

Пограничное управление в Санкт-Петербурге и Ленинградской области не пропустило около 1,4 тысячи иностранцев по электронным визам. Самыми распространенными причинами отказа во въезде называют ошибки в данных паспорта.

«По состоянию на 27 ноября 2019 года решения о непропуске через государственную границу Российской Федерации приняты в отношении более чем 1,4 тысячи иностранных граждан, следовавших по электронным визам (из них 1,3 тысячи на въезд в РФ), что составляет порядка 4% от количества лиц, пересекающих участок ответственности пограничного управления», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники управления обеспечивают безопасность Российской Федерации на государственной границе на основании международного и российского законодательства. Так они ответили на публикации СМИ о регулярном непропуске иностранцев, приезжающих в Пулково по электронной визе.

В ведомстве напомнили, что электронные визы для однократного проезда в Санкт-Петербург с 1 октября выдаются только на основании решения Министерства иностранных дел после заполнения заявления на сайте. На том же сайте можно оставить обращения по всем вопросам, связанным с электронными визами, в том числе по непропуску. Пограничники также сообщили, что за два месяца в Россию по электронным визам въехали более 32 тысяч лиц из 48 стран. Чаще всего приезжают жители Эстонии, Латвии и Германии.

Пограничники прокомментировали публикацию «Фонтанки» о систематическом отказе в пропуске на территорию России в Пулково. Издание отметило, что иностранцев отправляют на родину за отсутствие точек или сокращение имени.