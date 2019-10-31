По Африке на «буханке». Путешественник из Чехова совершил кругосветное путешествие на советском автомобиле

Путешественник Александр Холодный из Чехова завершил финальный этап двухлетней кругосветки: 90 тысяч километров, 61 страна. Весь путь он проделал на советской «буханке».

Всего этот автомобиль — классическая советская «буханка» — пересек больше 50 границ разных стран и пробыл в пути 2,5 года.

«К сожалению, информационно завод нас поддерживал очень ограниченно. Им такой поступок интересным не показался. Они сказали, что не хотят продавать машины в Африке», — отметил путешественник Александр Холодный.

Источник фото: телеканал «360»

Автомобиль специально к поездке никто не готовил. Хотелось проверить, на что способна легендарная машина.

«Машина стоковая, в ней все заводское. Дополнительно установлен только газовый баллон, чтобы сэкономить на топливе, и кондиционер, чтобы не умереть от жары в Африке и других экваториальных странах», — сказал Александр.

Источник фото: телеканал «360»

Мелкие поломки устраняли на месте подручными средствами, но один сюрприз автомобиль все-таки подкинул. Дело было в Мексике.

«Честно говоря, не ожидал, что она почти не будет ломаться, нас подвел только задний мост. Но между тем, кроме этого, никаких серьезных поломок не было», — заметил путешественник.

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С точки зрения комфорта тяжелее всего Александру далась Африка: в некоторых местах до сих пор идут войны, мало чистой и пресной воды, есть местную пищу почти невозможно, к тому же антисанитария. Поэтому запасы еды — макароны, питьевая вода, тушенка и сгущенка — ехали из Подмосковья. Все-таки завершить экспедицию из-за отравления не хотелось. Кроме этого, проблемы были и с гостиницами: в номерах не закрывались двери, а по кроватям ползали огромные тараканы, поэтому приходилось ставить посреди номера палатку и ночевать в ней. А за фото памятника с военной техникой Александра арестовали. Но, несмотря на все ужасы, в Африке, по словам путешественника, живут самые позитивные люди.

Источник фото: телеканал «360»

Следующий год у путешественника должен стать самым интересным, ведь планируется новая кругосветка, и экипаж на этот раз будет самым большим и самым требовательным — жена и пятеро детей. Путешествовать семья планирует на электрокаре.

«Каждая кругосветка характерна тем, что, удаляясь на каждый километр от дома, ты на километр к нему приближаешься. Поэтому я все равно вернусь в свое любимое Подмосковье», — заключил Александр Холодный.