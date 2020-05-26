Плюсы невыездного отдыха перечислили в Ростуризме

«В каждой стране свои меры безопасности и они рассчитываются с учетом обстановки внутри страны. Безопаснее у нас или нет — сказать трудно, но точно спокойнее. Кроме того, если турист заболеет за рубежом, то лечить его там не будут. А здесь безопасность в том, что он будет обеспечен лечением, если вдруг заболеет. За границей вас никто не будет лечить, потому что там это очень дорого», — пояснила Осипова.

По ее мнению, у туристов могут появиться трудности при возвращении из-за рубежа. С такой проблемой граждане могут столкнутся в случае второй волны коронавируса.

«Если вдруг начнется вторая волна, снова возникнут проблемы с вывозом наших граждан из других стран. Министерство иностранных дел и государственная казна второго вывоза не выдержат», — заметила эксперт.

Осипова добавила, что люди, которые отправятся в путешествия, возьмут риски на себя.

«Туристы, привыкшие покупать путевки в турагентствах прислушаются и дождутся того момента, когда правительством будет принято решение о возобновлении авиасообщения. Но, конечно, будут и те, кто не прислушаются, потому что это всего лишь рекомендация. Но они должны понимать, что как только они принимают решение выехать за рубеж самостоятельно, то сразу все риски и ответственность за свой отдых они берут на себя», — заключила специалист.