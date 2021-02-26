Пляжный сезон в Крыму начнется 1 июня

Пляжный сезон в Крыму в 2021 году стартует 1 июня, несмотря на сохранение ряда коронавирусных ограничений. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Министерства курортов и туризма региона.

К этой дате должны быть готовы все пляжи полуострова.

«Несмотря на сохраняющиеся ограничения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, подготовка к сезону-2021 проходит по намеченному плану», — говорится в сообщении.

Администрации обязаны до 1 мая завершить все ремонтные работы, также установить рядом с каждым входом на пляж информационные стенды, а на водных объектах — знаки безопасности. Полная готовность пляжей должна быть обеспечена к 1 июня.

В предстоящем сезоне будет более жесткий контроль за соблюдением всех требований и норм в курортно-туристической отрасли. Во время подготовки к курортному сезону пройдет массовая вакцинация работников санаторно-курортного комплекса. Также к лету в Крыму планируют разработать систему классификации пляжей совместно с реализующимся в России проектом «Синий флаг».