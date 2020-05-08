Пляжи Италии не примут россиян в 2020 году

Отдохнуть на пляжах Италии а 2020 году у россиян, скорее всего, не выйдет. Из-за пандемии коронавируса в стране предпочтение отдадут внутреннему туризму. Рим уже снял часть введенных ограничений.

Президент итальянской Ассоциации пляжных туристических предпринимателей Фабрицио Ликордари с сожалением заявил, что россиянам придется воздержаться от поездок в Италию в течение года. Его слова привело РИА «Новости».

«Вне всякого сомнения, в этом году у нас будет в основном внутренний туризм. <…> Вполне вероятно, что россиянам придется оставаться на родине и воздерживаться от поездок в течение года», — сказал Ликордари.

Он добавил, что российские туристы любят посещать Италию. Всю сложившуюся ситуацию глава Ассоциации назвал прискорбной. Отношения с русскими Ликордари назвал прекрасными и дружескими.

«На протяжении многих лет посещаемость Италии российскими туристами очень высока», — подчеркнул представитель итальянского турбизнеса.

Откроют или нет границы в ближайшее время, пока неизвестно. Не смог Ликордари прокомментировать и меры, которые государство намерено предпринять по отношению к иностранным туристам.

Он выразил надежду, что с началом теплого сезона ситуация с коронавирусом улучшится и в России. Это позволит ее жителям путешествовать.

«Но я все еще считаю, что в этом сезоне это будет трудно не только для россиян, но и для немцев и многих других туристов из северной Европы», — заключил Ликордари.

В Италии с 4 мая сняли часть ограничений, которые страна ввела с середины марта на фоне пандемии. Пока что пляжи в стране закрыты, но в Ассоциации послали правительству запрос об инструкциях по работе в условиях коронавируса.