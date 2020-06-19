Пляж Крыма вновь получил «голубой флаг»

«Пока единственный пляж с „голубым флагом“ в Крыму — это Массандровский пляж в Ялте. Этот черноморский пляж получил награду в 2017 году и с тех пор ее постоянно подтверждает», — говорится в сообщении.

«Голубой флаг» присуждается лучшим пляжам мира на один сезон. Его можно получить за чистоту воды и благоустройство. Россия присоединилась к международному проекту в 2017 году.

Всего в мире «голубой флаг» имеют около 3,5 тысячи пляжей. Основная масса из них расположена в Испании, Греции, Турции, Италии и Франции. В 2020 году «голубого флага» были удостоены 24 российских экологически чистых пляжа. Два из них расположены в Калининградской области, один — в Крыму и 21 — в Сочи. Годом ранее в Сочи наградой удостоили 13 прибрежных линий.

Ранее был подготовлен перечень документов для отдыха во время коронавируса. Их обязан иметь при себе каждый путешественник, отправляющийся в Краснодарский край и Крым.