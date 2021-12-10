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    10 декабря 2021, 04:12

    Планирующим путешествия россиянам напомнили об ограничениях в регионах

    Дарья Бунякова

    В связи с коронавирусом в российских регионах действуют определенные ограничительные меры. Перед поездкой обязательно стоит ознакомиться с правилами пребывания в том или ином городе.

    Планирующим путешествия россиянам напомнили об ограничениях в регионах

    Сейчас во многих регионах действуют ограничения при заселении в гостиницу. Получить номер можно только после предъявления сертификата о вакцинации, справки о перенесенном ковиде или отрицательного ПЦР-теста.

    «Такие правила уже действуют, например, в Иркутской области, Алтайском крае, в Карелии, Кабардино-Балкарии, Адыгее», — привела «Газета.ru» сообщение сервиса OneTwoTrip.

    Немного другие правила действуют в Краснодарском крае. Там заселиться в отель можно только при наличии сертификата, справки об антителах или введении первого компонента вакцины. Если у туриста есть только отрицательный результат ПЦР-теста, то его могут заселить только при условии, что в течение трех дней он сделает первый укол от ковида.

    «В Санкт-Петербурге тем, у кого нет медотвода, с 27 декабря тоже потребуется QR-код для заселения», — отметили в сервисе.

    Для получения номера в дагестанской гостинице нужно полностью привиться и показать сертификат о вакцинации.