Туроператоры рассказали о планах на полеты в Турцию и Египет

Правительство может разрешить полеты на курорты Египта и Турции уже в этом месяце. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Ранее оперштаб по коронавирусу разрешил с 10 июня увеличить число рейсов из Москвы в Каир до семи в неделю. Полеты осуществляет «Аэрофлот». 4 июня глава авиакомпании Михаил Полубояринов заявил, что ожидает открытия авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом «в ближайшие дни».

В Росавиации сообщили изданию, что этот вопрос находятся в компетенции оперативного штаба.

«Если мы посмотрим на практику, сначала запускают регулярное авиасообщение, потом — чартерное, — обратил внимание Барзыкин. — С Каиром такая же история, поскольку „Аэрофлот“ туда уже летает».

Восстановить сообщение с египетскими курортами, по его словам, могут до июля. Сейчас туристам приходится по семь часов ехать от Каира на автобусе.

Барзыкин добавил, что до июля стоит ждать и решения по Турции. Авиасообщение с ней приостановлено до 21 июня.