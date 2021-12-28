Российские туристы за рубежом начали сталкиваться со злоупотреблениями со стороны страховщиков — те не хотят оплачивать медицинскую помощь, если у пациента оказался положительный тест на алкогольное опьянение. Туроператоры решили обратить внимание Роспотребнадзора на эту проблему, написал «Коммерсант».

Агенты обратились в ведомство с просьбой проверить условия страхования туристов, выезжающих за рубеж. Сейчас они отметили увеличение количества жалоб путешественников на то, что страховщики уклоняются от выплат, если туристы попадают в ситуации, когда им требуется помощь, в состоянии опьянения. В Роскомнадзоре пообещали рассмотреть обращение.

OnlineTur.ru написал, что сейчас от всех туристов начали требовать прохождение теста на наличие в крови алкоголя, а без этого на компенсацию можно не рассчитывать. Такую зависимость в OnlineTur.ru сочли незаконной, связывая страховку напрямую с медосвидетельствованием.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе объяснила, что действие многих полисов не покрывает травмы, полученные в состоянии опьянения, и подобная практика была всегда, но решение принималось по визуальным признакам. Правила, по которому обязательно нужно сдавать тест, нет.