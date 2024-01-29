Путешествия 29 января 2024, 18:03 Писательница Ольга де Бенуа назвала Францию одной из самых вдохновляющих стран

Читать 360tv в

Франция считается одной из самых вдохновляющих стран, в которых авторы могут наполниться новыми идеями. Об этом рассказала писательница Ольга де Бенуа сайту «Страсти».

По ее мнению, Франция просто создана для творческих людей. Также вдохновение можно найти в Шотландии, Марокко, Индии и Израиле. При этом любая поездка способна расширить сознание; каждый человек сам выбирает, какая страна ему ближе.

Реклама

«Интересно, что мне очень нравится путешествовать, но не нравится собирать чемоданы», — призналась писательница.