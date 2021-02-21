Пиренеям предсказали туман из пыли и дожди из грязи

Испанские муниципалитеты Мурсия, Валенсия и Балеарские острова окажутся на пути шторма «Карим» с ливневыми дождями. Вместе с ними в регион из Сахары придет масса из песка и пыли. Все это приведет к затемнению неба и дождям из грязи. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщила радиостанция Onda Regional.

Городской совет Мурсии объявил о первом уровне опасности из-за обилия мелкой пыли в воздухе. Ее объемы превышают 50 микрограммов на кубический метр. Максимальный показатель, зафиксированный специалистами погодной станции, показал 54 микрограмма.

Все это приводит к серьезному загрязнению воздуха. Жителям рекомендовали не выходить из дома без лишней необходимости и отказаться от спортивных занятий на свежем воздухе. Автомобилистов попросили быть предельно внимательными за рулем из-за существенного снижения видимости.

Пользователи из Малаги поделились видео в социальных сетях, где видны облака грязно-серого цвета.

По словам автора видео, утром на город обрушился дождь из грязи. Небо остается темным из-за обилия песка и пыли в облаках.

Это снимок сделан на южной границе Франции.

На кадрах видно, как серая пыль из песка скрыла горы.

Такая погода останется в Испании до понедельника, после чего песок полетит дальше и накроет южные районы Франции.