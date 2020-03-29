Пхукет закроют для въезда с суши и моря

Курорты — излюбленные места тех, кто хочет убежать из скучных мегаполисов на время карантина. Такая миграция может в любой момент стать новым очагом коронавируса. Поэтому власти по всему миру принимают решительные меры. Так, популярная туристическая локация в Таиланде закрывает свои границы.

Пхукет не будет принимать никого с суши и моря. Об это пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Там число зараженных с каждым днем продолжает расти, и непонятно, что будет дальше. Сейчас на одном только острове 53 случая заболевания.

Накануне «Известия» сообщали о том, что Таиланд полностью останавливает въезд в страну и выезд. Границы закрыты с 26 марта «до особого распоряжения компетентных властей». В стране зафиксировали уже больше тысячи заболевших COVID-19.

Российские регионы-курорты, к слову, тоже остановили поток желающих пересидеть карантин на море. Ранее власти Краснодарского края и Крыма заявили о полном закрытии всех отелей и санаториев. В эти регионы отменили и авиасообщение. А в Чечне пошли дальше и теперь пускают на территорию республики только по местной прописке.