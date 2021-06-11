Петербуржцы смогут доехать до Финляндии на велосипеде

Новый веломаршрут свяжет Ленинградскую область и Финляндию. Об этом рассказал сайт ЛенТВ24 со ссылкой на пресс-службу правительства Ленинградской области.

Новая велодорожка длиной в четыре километра пройдет через Светогорск (Выборгский район). Финальная точка будет около международного автомобильного пропускного пункта на границе. Там для велосипедистов организуют парковку и павильон для отдыха. Инициаторами строительства нового маршрута стали правительство Ленинградской области, администрация Светогорского городского поселения и администрация города Иматра, написали «Невские новости».