Петербуржцы раскупили почти все билеты на поезд «Зимняя сказка»

Круизный поезд из Петербурга в Великий Устюг — родину Деда Мороза — начнет курсировать 12 ноября. На семь рейсов в ноябре и декабре раскуплено уже 80% билетов, написали «Невские новости».

Поезд под названием «Зимняя сказка» будет отправляться с Ладожского вокзала по пятницам, а возвращаться в Петербург в понедельник утром. Во время поездки будут соблюдаться правила санитарной безопасности — все пассажиры будут обязаны находиться в масках.