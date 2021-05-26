Петербуржцам выдали 24 тысячи сертификатов на путевки в детские лагеря

Жителям Санкт-Петербурга выдали 24 тысячи сертификатов на путевки в детские летние лагеря. Они позволяют полностью либо частично компенсировать стоимость отдыха, написало ИА «Невские новости».

В скором будущем горожане получат еще девять тысяч сертификатов. В этом году представителей подрастающего поколения примут 155 городских лагерей, 13 загородных на территории Петербурга и порядка 50 в Ленинградской области.