Петербуржцам рассказали, куда можно улететь из города в ноябре

Пандемия коронавируса во многих странах идет на спад, несмотря на новую волну, захлестнувшую Россию. В связи с действующей эпидобстановкой власти принимают решения об открытии границ для туристов. О том, куда могут без проблем попасть жители Санкт-Петербурга и других российских городов в ноябре, рассказал Piter.TV.

В соседнюю с Петербургом Финляндию можно будет попасть не раньше 28 ноября. Пока въезд в эту страну разрешен только отдельным категориям российских граждан, тем, кто имеет вид на жительство, военнослужащим, а также привитым одобренными ВОЗ вакцинами.

Недавно Эстония сделала послабление для вакцинированных россиян. Власти страны признали российскую вакцину «Спутник V» и разрешили гражданам с прививкой приезжать в Таллин, Нарву и Йыхви. Единственное условие для поездки — выждать 21 день после введения второй дозы препарата.

Латвия и Литва по-прежнему закрыты для российских граждан. Въехать туда могут только те, кто сделал прививку фирм Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson Janssen.

Для въезда в Белоруссию россиянам нужен только отрицательный ПЦР-тест. Иностранцам, имеющим разрешение на постоянное или временное проживание в Белоруссии, не нужно предъявлять даже его.

Попасть в Турцию можно с одним отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до прибытия, либо с сертификатом переболевшего ковидом, выданного не позднее чем за шесть месяцев до прибытия. Кроме того, турки признают «Спутник V», однако последняя доза должна быть введена как минимум за две недели до приезда в страну. Такие же условия озвучило и правительство Египта для российских туристов.