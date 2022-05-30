Петербуржец Денис Бритвин отправился в путешествие до Владивостока на самокате

Петербуржец Денис Бритвин решил совершить необычное путешествие, доехав из Санкт-Петербурга во Владивосток на самокате. С ним поговорила газета «Петербургский дневник».

Сейчас позади уже несколько городов, но впереди еще большой путь. С собой у путешественника палатка, спальник, аптечка и все самое необходимое. Иногда он делает остановки на сутки в разных городах, чтобы передохнуть.

«Конечно, я просматривал карту, отметил для себя какие-то города, но, по большому счету, все строится на импровизации. То есть, приехав в очередной город, уже на месте открываю карту и решаю, куда двигаться дальше. Так, позади уже, если считать только крупные города, Нижний Новгород, Владимир, Тверь, Москва», — рассказал Бритвин.