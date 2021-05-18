Петербург возглавил рейтинг городов России с самыми буйными туристами

Российскими городами, где туристы чаще всего совершают правонарушения, являются Санкт-Петербург, Москва и Казань. Об этом говорят результаты исследования компании «Delta Системы безопасности».

Специалисты проанализировали свыше 200 тысяч тревожных вызовов, поступавших в 2019 и 2020 годах на коммерческие объекты, которые связаны с туризмом. Это кафе, рестораны, магазины, отели.

«Наибольшее количество правонарушений в отрезке с мая по сентябрь отмечается в Санкт-Петербурге, на втором месте — Москва, третье же место в так называемом рейтинге криминогенности занимает Казань», — сказано в сообщении компании, которое процитировало РИА «Новости».

При этом самыми спокойными стали города Золотого кольца. В 2019 и 2020 годах там зафиксировали меньше всего правонарушений.

Эксперты отметили, что есть некая тенденция по распределению типов правонарушений по городам. В Москве чаще всего нарушают правила люди, отдыхающие в отелях и развлекательных заведениях. Часто они находятся в нетрезвом состоянии. Показательная ситуация произошла в столице в сентябре 2020 года.

«Один из посетителей боулинг-клуба, приехавший в столицу на время отпуска, вместо того чтобы сбивать кегли, начал сбивать людей на соседних дорожках, в результате чего была вызвана охрана, а мужчина был задержан», — рассказали в «Delta Системы безопасности».

В Санкт-Петербурге часто пренебрегают оплатой в ресторанах и барах. Например, в июле 2020 года на летней веранде одного из ресторанов компания из Екатеринбурга отказалась оплатить счет в размере 20 тысяч рублей. Туристы в свое оправдание заявили, что не стали платить из-за теплой водки.