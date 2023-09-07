07 сентября 2023, 12:21
Петербург возглавил рейтинг дешевых направлений для туристов в бархатный сезон
В Петербурге в бархатный сезон синоптики пообещали сухую и теплую погоду. Это делает Северную столицу популярным направлением для туристов. Об этом сообщило «ФедералПресс».
Кроме того, билеты до города на Неве обойдутся в среднем в 4,7 тысячи рублей. По этим причинам Петербург стал самым популярным бюджетным направлением среди российских туристов. Кроме того, осенью туристы могут погулять по известным паркам. А в Петергофе в конце сентября еще и пройдет большой праздник, приуроченный к концу сезона фонтанов.
Туризм
Реклама
Реклама