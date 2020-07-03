03 июля 2020, 19:37
Петербург вошел в топ-10 городов с повышенным интересом к санаториям
Интерес к санаториям вырос в России в связи с коронавирусом. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.
Искать санатории и базы отдыха на картах стали на 107% чаще. Первые пять мест среди всех городов заняли Ростов-на-Дону, Волгоград, Новосибирск, Москва и Воронеж. Санкт-Петербург вошел во вторую пятерку.
Среди городов с населением не менее 500 тысяч лидерами стали Махачкала, Астрахань, Краснодар, Саратов и Иркутск.