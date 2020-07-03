Петербург вошел в топ-10 городов с повышенным интересом к санаториям

Искать санатории и базы отдыха на картах стали на 107% чаще. Первые пять мест среди всех городов заняли Ростов-на-Дону, Волгоград, Новосибирск, Москва и Воронеж. Санкт-Петербург вошел во вторую пятерку.

Среди городов с населением не менее 500 тысяч лидерами стали Махачкала, Астрахань, Краснодар, Саратов и Иркутск.