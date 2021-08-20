Петербург стал самым романтичным туристическим направлением в России

Аналитики провели исследование, в ходе которого выяснили, какие туристические направления являются самыми романтичными в России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса Tvil.ru.

Лидирующие позиции в списке заняли Евпатория, Сочи и Санкт-Петербург. Кроме того, подобный статус получили Воронеж, Ростов-на-Дону, Москва, Кисловодск, Саратов, Пряжа и Эльбрус, передал «Петербургский дневник».

Как правило пары бронируют места в отелях на срок от одной до десяти ночей. В среднем на проживание уходит от 1,6 до девяти тысяч рублей в сутки. Самую дешевую поездку можно организовать в Воронеж, самую дорогую — на Эльбрус.