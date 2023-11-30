Путешествия 30 ноября 2023, 17:17 Петербург стал лидером среди популярных направлений для отдыха с питомцами в ноябре

Читать 360tv в

Петербург занял первое место по популярности среди направлений для отдыхающих с питомцами. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Отмечается, что на Северную столицу пришлось 15% всех бронирований путешествующих с питомцами. Второе место досталось Москве. В столицу приехали 11% отдыхающих с животными.

Реклама

Наконец, третьим по популярности городом стал Сочи. Ему досталось 6% бронирований.

Авторы: