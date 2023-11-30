30 ноября 2023, 17:17
Петербург стал лидером среди популярных направлений для отдыха с питомцами в ноябре
Петербург занял первое место по популярности среди направлений для отдыхающих с питомцами. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
Отмечается, что на Северную столицу пришлось 15% всех бронирований путешествующих с питомцами. Второе место досталось Москве. В столицу приехали 11% отдыхающих с животными.
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Наконец, третьим по популярности городом стал Сочи. Ему досталось 6% бронирований.
Животные
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