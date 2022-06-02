Петербург оказался самым популярным городом для путешествий среди талантливой молодежи

Санкт-Петербург стал самым популярным городом для поездок среди участников программы «Больше, чем путешествие». Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Больше, чем путешествие» — программа для победителей олимпиад, конкурсов и добровольческих инициатив, направленная на развитие внутреннего туризма.

В этом году большая часть участников программы выбрали Санкт-Петербург. Туристы осматривали достопримечательности, посещали городские музеи, экскурсии и развлекательные программы.